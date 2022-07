Claudia Leitte comemora 42 anos no palco do Domingão

Divulgação

Neste domingo (10), Claudia Leitte será recebida por Luciano Huck no Domingão, da TV Globo, mas não será uma participação igual às que sempre faz nos programa de TV. A cantora vai comemorar a chegada dos seus 42 anos no palco. Para marcar o momento especial, Claudinha surgirá com um look assinado pelo estilista Renato Thomaz.

A artista vem intercalando sua agenda profissional com momentos de lazer na companhia do marido, Marcio Pedreira, e dos filhos Davi, Rafael e Bela. Recentemente, ela passou uns dias na fazenda em São Gonçalo, na casa de Salvador e agora está no litoral, em Interlagos.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia

Foto: Globo Imprensa/Divulgação