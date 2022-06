Claudia Leitte é obrigada a encerrar show em Caruaru antes do previsto: ‘Arrasada’

A cantora Claudia Leitte teve seu show interrompido durante a festa de São João na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Após cerca de 40 minutos de apresentação, a artista foi informada no palco que precisava encerrar o show, que aconteceu no último sábado, 4. Pega de surpresa, Claudia questionou: “É sério isso? É sério mesmo? Eu preparei um show de duas horas e meia, por baixo, para fazer hoje”. Falando com o público, ela lamentou: “A gente passou essa última semana inteira ensaiando para trazer o nosso São João, porque a gente é nordestino e tem música nordestina na veia. A gente se preparou muito para estar aqui, porém acabei de ser informada que a gente tem que acabar o show. Eu não cantei Luiz Gonzaga, não cantei Dominguinhos, não cantei Elba [Ramalho]”. A cantora não escondeu sua decepção e sugeriu terminar sua apresentação no dia seguinte. “Posso dormir aqui para fazer amanhã? Eu faço a abertura, sei lá. É muita música [que tenho para cantar]. Arrasada, não sei nem o que fazer agora, eu me perdi toda”, disse durante o show. A Jovem Pan entrou em contato com a Prefeitura de Caruaru e questionou o que motivou o encerramento da apresentação, mas ainda não obteve retorno.

ela toda desnorteada por mandarem ela sair do palco… não lembrava nem mais como cantava dengo meu de tão chateada pic.twitter.com/SV0xjicNPX — marcus (@heymarcusv) June 5, 2022