Claudia Leitte reflete sobre a passagem do tempo em novo single

Iniciando as comemorações pelos 20 anos de carreira fonográfica, a cantora Claudia Leitte lançou o single De passagem. Primeira faixa do álbum que será lançado pela cantora ainda este ano, a canção expõe a visão da artista acerca dos momentos únicos da vida e da importância de viver intensamente.

A inspiração para cantar e apresentar a música veio não só dos ciclos da vida, mas também das experiências de Claudia Leitte no decorrer de sua trajetória e da relação dela com as pessoas.

“Escrevi algumas músicas ao longo desses 20 anos de carreira, inspirada por alguma coisa que acontecia dentro de mim, mas que precisava ser dividida com o outro para que fizesse sentido. De passagem é isso, uma andança no meu coração e mente, uma conexão com o outro, mas partindo aqui de dentro. Sempre tive uma consciência muito grande de que estou aqui de passagem, pois sempre vivi intensamente”, revela a artista.

Além das reflexões trazidas, o single também possui uma grande importância para a cantora, já que no clipe da música é possível recordar alguns momentos importantes de sua trajetória.

“De passagem abre essa temporada, acho até que em timbragem e ritmos. É um referencial para o novo trabalho, em termos de sonoridade e plástica. Tenho essa oportunidade de revisitar momentos de minha carreira, sobretudo agora, que estou fazendo 20 anos. O clipe dessa música tem uma edição muito rica e linda, que não resume a minha carreira, mas que me apresenta ali e mostra coisas sobre mim que me revelam”, explica Leitte.

Uma surpresa na parte final da canção é a participação sutil e inesperada da pequena Bela, filha mais nova de Claudia Leitte. De acordo com a artista, o rápido dueto com sua filha, aconteceu de forma espontânea dentro do estúdio onde realizava a gravação da faixa.

“Essa música apesar de ter letra profunda e reflexiva tem uma mensagem que é quase infantil. Bela estava lá comigo no estúdio, cantou a música e participou deste momento. Não calculei e nem senti antes que a música tinha essa doçura e inocência. Apesar de ser profunda, a canção é pura e ingênua. É tão simples viver e a gente complica tanto, mas é só ser criança assim como Bela. Me conecto muito com tudo isso e reproduzo ali na música, com a minha filha e minhas vivências, de uma maneira muito natural”, observa.

Do axé ao pop

Com produção vocal de Diego Timbó, a sonoridade do single De passagem chega com elementos do samba reggae e da axé music, gênero que revelou a artista baiana para todo o país. Claro que o som pop já feito por Claudia Leitte nos últimos anos também marca presença na faixa.

“Isso tudo que acontece na música é um processo muito natural. Não queria colocar o samba reggae ali e elementos pop com uma pretensão de ser reconhecida como uma cantora pop ou eletrônica. Queria cantar o que me representa. Aquilo ali é minha identidade puríssima, é o que sou, minha essência. Me misturo bem porque sou axé, pop, porque sou da Bahia e canto em trio”, enfatiza Claudia.

Engana-se quem acha que ela não vai subir no trio elétrico em 2022, por conta da não realização do carnaval soteropolitano. Outra novidade da artista neste ano de celebração de duas décadas de carreira, é que agora em abril ela vai se apresentar em cima de um trio nos Estados Unidos, diretamente do Walt Disney World. A vocalista promete levar a alegria e a magia do trio elétrico para o país americano.

“Sou a primeira baiana a cantar na Disney World e estou levando o trio elétrico, uma invenção baiana para os EUA. É um feito muito especial e importante para mim. Queria muito que as pessoas soubessem do orgulho que sinto. É um dos projetos deste ano que está me fazendo muito feliz”, ressalta.

Além deste show, a cantora possui também outros projetos em comemoração pela trajetória. Novo álbum, novos singles, documentário, The Voice, o show denominado de Prainha da Claudinha e a turnê temática dos 20 anos são parte dos projetos da artista.

“Tenho um planejamento agora para liberar single a single e no segundo semestre lançar um álbum e essa minha turnê. O álbum vai ser um presente para meus fãs e para mim também. Tenho lançado os singles e sinto a necessidade, como artista, de contar a minha história de 20 anos através da música, que é o caminho mais natural, onde me encontro. Fazer música ao vivo é também parte dessa comemoração”, antecipa a cantora.ServiçoO quê: Claudia Leitte / De Passagem / INgrooves / Disponível nas principais plataformas digitais de música

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.