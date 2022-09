Claudia Raia diz que engravidou na menopausa após fertilização in vitro dar errado

A gravidez da atriz Claudia Raia aos 55 anos gerou grande repercussão na última semana. A artista anunciou no último dia 19 que está esperando seu terceiro filho, sendo o primeiro com o ator Jarbas Homem de Mello. Ela e o marido decidiram no ano passado tentar uma gravidez por fertilização in vitro, juntando o óvulo que foi congelado quando Claudia tinha 48 anos e com o espermatozoide do Jarbas para, assim, formar o embrião. “Fiz um tratamento de cinco semanas de estrogênio, são vários hormônios, realmente é pesado, mas eu tive antes disso uma conversa com Deus muito séria. Eu disse: ‘Não vou tentar mais que uma vez, não vou desafiar o destino. Eu vou tentar uma vez. Se for, ok. Se não for, eu vou entender. Fiz todo o tratamento, nos últimos cincos dias, que é quando se faz o embrião, eu comecei a tomar progesterona [hormônio] e o que aconteceu é que os embriões não se formaram”, contou Claudia em entrevista ao “Fantástico” deste domingo, 25. Há pelo menos três anos na menopausa, a atriz achou que não conseguiria mais engravidar e parou de tomar os hormônios que preparam a mulher para a fertilização in vitro. Mais de três meses depois, ela precisou fazer um exame e descobriu que estava ovulando. Claudia ficou surpresa com a notícia, mas não criou expectativas: “Eu tinha desistido, mesmo”.

Sem saber que já estava grávida, a artista viajou com os filhos, pegou peso, pintou o cabelo e seguiu sua vida. Quando voltou de viagem, ela precisou fazer um novo exame e, ao ver o resultado, sua médica desconfiou da gravidez. Claudia fez o teste e o resultado positivo veio. “Fui descobrir que eu estava grávida quase na décima semana, quase completando os três meses”, contou. Nas redes sociais, a artista recebeu muitas mensagens de carinho, mas também críticas e mensagens maldosas por ter engravidado aos 55 anos. “Tenham mais empatia, mulher falando mal de mulher, não fica bem. Deixa as pessoas terem o filho na hora que elas querem ter, deixa elas engravidarem quando elas pretendem engravidar”, disparou. “Talvez as [mulheres que] estejam incomodadas é porque talvez eu tiro elas da zona de conforto, eu digo: ‘Vamos levantar dessa poltrona e caminhar para frente?’. Dá trabalho viver. Eu acredito em um futuro imenso, eu fiz um caminho de uma vida saudável, é sobre fazer esse caminho para você colher bônus nessa vida futura.” Claudia enfatizou que sua família reagiu super bem a notícia e todos estão super empolgados. “Aos que não estão gostando, que pena, porque vocês podiam estar curtindo isso comigo”, concluiu a atriz.