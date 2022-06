Claudia Rodrigues pede ex-empresária em casamento: ‘Homem da minha vida é uma mulher’

A atriz Claudia Rodrigues pediu sua ex-empresária, Adriane Bonato, em casamento. Nas redes sociais, a comediante abriu seu coração e falou da falta que está sentindo da sua ex-assessora pessoal. Em março deste ano, Adriane soltou um comunicado informando que estava encerrando o contrato profissional que possuía com a artista desde 2013. Claudia disse que desde que rompeu com a empresária está triste e sem vontade de fazer nada. “Tenho esclerose múltipla há 22 anos e Deus me deu um anjo da guarda de que há 10 anos cuida de mim, da minha carreira, de toda da minha vida, Adriane Bonato, que sempre esteve do meu lado, em todos os momentos. O que vocês não sabem é que esses 10 anos foram os melhores da minha vida, nunca fui tão feliz, tão bem cuidada”, afirmou a artista.

Claudia, que fez sucesso na Globo ao protagonizar o seriado “A Diarista”, falou que a convivência a fez se apaixonar por Adriane. “Todo esse cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que nunca senti por homem nenhum. Quando fiquei em coma 15 dias, entre a vida e a morte, quando acordei e olhei para o lado, a Dri estava ali rezando pela minha vida e eu tive a certeza que eu queria viver com ela para o resto da vida”, afirmou. “Ela é uma pessoa incrível, carinhosa, honesta e muito guerreira. Ela sempre deu a vida por mim. Eu não estou preocupada com o que vão falar de mim, o que vão pensar, eu só quero é ser feliz.” A atriz pediu aos seguidores para não ser julgada. “Descobri que o homem da minha vida é uma mulher”. comentou. Por fim, Claudia fez o pedido: “Dri, volta, eu te amo muito. Casa comigo? Estou te esperando.” A Jovem Pan entrou em contato com Adriane, mas ainda não obteve retorno.