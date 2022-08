Cleo joga seu bumbum “de ladinho” na hora de rebolar: “Mandei bem na dança?”

Arrasou na coreografia! A atriz Cleo chamou atenção no Instagram durante a terça-feira (09) ao publicar um vídeo de dança que está viralizando não apenas no TikTok, mas também em todas as redes. A musa mostrou que arrasa no gingado e colecionou elogios da galera.

Na ocasião, a musa das telinhas apostou num look branco bem confortável para se movimentar ainda melhor na performance. A morena deixou os fãs apaixonados com sua boa forma, que não passou despercebida pelos fãs durante o vídeo de dança.

“Faltou treinar um pouco, mas ela é linda e eu passo pano”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “Tudo que ela faz é perfeito, não tem como”, babou outro internauta. “Essa mulher é toda linda”, elogiou uma fã da morena. Assista ao vídeo:

Cleo relembra pior briga que teve com marido: “Esporro bem dado” Alerta casalzão! Recentemente, Cleo e seu marido, Leandro D’Lucca, publicaram um vídeo no Instagram onde recordavam uma das piores brigas que tiveram nesse tempo que estão casados. Em dois anos de relacionamento, a atriz afirmou que eles nunca tiveram uma briga “feia”, mas que se desentenderam algumas vezes.

“A gente teve uma briga, que foi por um vacilo meu. A Cleo sabe se defender, ela é sinistra. Só que aconteceu um fato ali, eu achei que um cara estava vindo de uma forma muito abrupta e eu, meio que fui interromper…”, contou Leandro no vídeo divulgado pelo casal.

Cleo completou: “Eu falei pra ele: ‘tá tudo bem, você não precisa me proteger’. E ele ficava pra mim: ‘eu não estou querendo de proteger, eu estou cuidando de você’. E eu: ‘mas você entende que não precisa?’. E ele não conseguia sair da onda”.

“Resumindo, ela foi super fofa comigo e eu entrei em uma brisa nada a ver. Tomei um esporro, bem dado!”, brincou Leandro, que continua: “Deu tudo certo! A gente está aqui, a gente aprendeu. É bom que de toda a situação ruim, você sempre consegue aprender alguma coisa”.

