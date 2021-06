Cliente da CONSTRUTORA LIMA ganha TV SMART 50 polegadas

Destaque



Publicado em 28 de jun de 2021 e atualizado às 21:54

Nesta segunda-feira (28), aconteceu a entrega de uma TV SMART de 50 polegadas ao ganhador da companha “O amor está no ar” promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Itamaraju. CONSTRUTORA LIMA foi a loja pé quente onde o cliente Auvelandi Santana realizou a compra e teve o seu cupom sorteado.

A CONSTRUTORA LIMA, maior e mais completa loja de materiais de construção da cidade, com mais de 30 anos de tradição, tendo uma linha com mais de 10 mil itens para oferecer aos seus clientes. Desde o cimento, madeiras, pisos, tintas, material elétrico e hidráulicos, até a produção de laje pré-moldada, areias, britas, lajotas, telhas, brita e tudo que o consumidor precisa para construir uma casa você encontra.

A CONSTRUTORA LIMA ainda parcela as compras dos seus clientes em até 18X no cartão de crédito ou 24X na financeira, além do crédito próprio através de boleto bancário ou cheque.

Marcelo Lima, diretor comercial da empresa ficou muito feliz pelos ganhadores, além do senhor Auvelandi Santana que ganhou a TV SMART, o vendedor Caique também levou um prêmio de 100,00 em vale compra por ter realizado o atendimento do ganhador da TV.

A CONSTRUTORA LIMA é uma das fundadoras da CDL de Itamaraju e participa de todas as ações promocionais que visam aquecer a economia local.

“Acreditamos que a união das empresas através da nossa entidade CDL fortalece o nosso comércio e ajuda a manter os nossos clientes comprando na cidade, sempre realizamos sorteios de prêmios, pois acreditamos que uma maneira de incentivar e agradecer nossos clientes pela preferência em comprar com a gente”, concluiu Marcelo Lima.