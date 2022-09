Clube de Ronaldo, Valladolid anuncia contratação de Kenedy, ex-Chelsea

Minutos antes do fechamento da janela de transferências europeia nesta quinta-feira, o Valladolid, time espanhol de Ronaldo Fenômeno, anunciou a contratação do atacante Kenedy. O jogador, que estava no Chelsea, assinou contrato de cinco anos com a equipe.

Aos 26 anos, o atleta acumula passagens por Fluminense e Flamengo, no Brasil. Revelado nas Laranjeiras, em 2013, Kenedy vestiu a camisa tricolor até 2015, somando 42 jogos e cinco gols pelo time. Depois, foi vendido aos Blues, quando passou por clubes como Watford-ING, Newcastle-ING, Getafe-ESP e Granada-ESP – todos por empréstimo.

Em 2021, o Chelsea cedeu o atacante ao Flamengo. No entanto, pelo Rubro-Negro, não conseguiu grande sequência nem destaque. Ao todo, fez 17 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

Agora, chega novamente à Espanha após entrar em campo apenas três vezes na temporada passada. Desta vez, entretanto, em definitivo. Os clubes não divulgaram os valores da negociação do brasileiro.

Apesar de não atuar em uma partida oficial desde maio, Kenedy chega para ajudar o Valladolid na campanha de manutenção na primeira divisão espanhola, após o acesso na temporada passada. Após três jogos, o clube soma apenas um ponto e amarga a penúltima posição da tabela de classificação.