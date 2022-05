Clube de Ronaldo, Valladolid aportará 15 milhões de euros em expansão de CT

Clube de Ronaldo na Espanha, o Real Valladolid divulgou imagens do projeto da expansão do centro de treinamento, cujo investimento total girará na ordem de 15 milhões de euros (R$ 78,6 milhões na cotação atual).

O clube aguarda a conclusão dos trâmites administrativos para a cessão do espaço onde haverá novas instalações em uma área total de 40 mil metros quadrados.

De acordo com o Valladolid, a intenção é construir um mini-estádio com 2 mil lugares nas arquibancadas para os treinos da equipe principal e as partidas das categorias de base, além de dois campos de treinamento.

Na parte sul do estádio será erguido um edifício inteiramente dedicado às necessidades do elenco principal, ao passo que o prédio ao norte terá instalações para as categorias de base, administração e refeitório.

Além disso, serão construídos dois galpões para atender as demandas do ponto de vista logístico e de manutenção.

A estrutura ainda contará com salas operacionais, vestiários para equipes e árbitros, túnel de acesso ao campo, área de autoridades, galeria de imprensa, cabines de emissoras de TV e rádio e banheiros para o público.

O edifício exclusivo do time principal dispõe de vestiários para jogadores, comissão técnica e assistentes, bem como academia, zonas de trabalho, fisioterapia, apoio logístico, refeitório, cozinha e descanso.

Também será construída uma área de trabalho para os meios de comunicação social, incluindo uma sala de imprensa.

Assim, o CT do Valladolid terá sete campos, dois estacionamentos para veículos e dois para bicicletas, bem como um ponto de ônibus.