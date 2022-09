Clube italiano procura Iago Maidana, mas negociação com América não avança

O América recebeu, nesta semana, uma sondagem do Monza, da Itália, pelo zagueiro Iago Maidana. No entanto, as negociações não avançaram pelo curto tempo para o fechamento da janela de transferências e por ser um empréstimo, modelo rechaçado pelo clube mineiro.

Time da Primeira Divisão da Itália, o Monza tentou a contratação do zagueiro por empréstimo de um ano. Conforme apurou o Superesportes, o América vetou a possibilidade porque só estaria disposto a liberar o defensor em definitivo e por uma boa quantia financeira.

Apesar de não descartar a situação, o próprio Iago Maidana entendeu que seria positivo terminar a temporada de 2022 pelo Coelho. O empresário do atleta, Cláudio Fiorito, até viajou para a Itália, mas não há mais possibilidade de negociação. A janela de transferências da Itália se encerrou às 12h (de Brasília) desta quinta-feira (9).

Aos 26 anos, Maidana tem sido titular na maioria das partidas do América na temporada. Além de contribuir com o sistema defensivo, marcou quatro gols nos 33 jogos em que participou.

O defensor americano já teve passagem pela Europa. No ano passado, ele defendeu o Gil Vicente, de Portugal, emprestado pelo Atlético. Neste ano, rescindiu com o Galo e acertou em definitivo com o América até dezembro de 2023.

Além de Maidana, o técnico Vagner Mancini tem como opções para a zaga Éder, Ricardo Silva, Germán Conti e Luan Patrick.