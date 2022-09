Clubes da Premier League lamentam morte da rainha Elizabeth II

O futebol inglês está de luto pela morte da rainha Elizabeth II. O Palácio de Buckingham anunciou oficialmente, na tarde desta quinta-feira (8/9), o falecimento da rainha, aos 96 anos. Ela estava sob cuidados médicos no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Em algumas postagens, os clubes relembraram momentos vivenciados na presença de Elizabeth II. Todos lamentaram profundamente a morte da rainha (apenas o Liverpool não havia postado até a publicação desta matéria). Veja na galeria abaixo.

O West Ham, que enfrenta o Steaua Bucareste pela Liga da Conferência, informou que o jogo seria realizado normalmente, mas quem seria respeitado um minuto de silêncio pela morte da rainha Elizabeth II

“Seguindo as instruções da FA e da UEFA, o jogo desta noite contra o FCSB terá lugar conforme planeado no Estádio de Londres. Um minuto de silêncio será realizado antes do pontapé inicial, permitindo que as equipes, árbitros e todos os presentes prestem seus respeitos a Sua Majestade a Rainha”, publicou o clube.

O Manchester United, por sua vez, informou que toda a festa planejada antes do jogo contra a Real Sociedad, pela Liga Europa, foi cancelada.