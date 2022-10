CMA quer sua opinião sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft

Você provavelmente já sabe que a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) está procedendo com uma investigação de Fase 2 sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, e agora em um novo post no site do governo do Reino Unido, o CMA apresentou seus planos para o investigação, bem como incentivar o público a se envolver.

Não há nada particularmente novo em termos de visão geral – a CMA confirmou que analisará “o impacto da fusão em outras plataformas de jogos de console “, “o impacto da fusão em assinaturas de vários jogos (como concorrentes do Xbox da Microsoft Game Pass)” e “o impacto da fusão no futuro dos jogos na nuvem”.

Veja como o CMA descreve o processo da Fase 2:

“Na Fase 2, desenvolvemos nosso trabalho na Fase 1 e reunimos mais evidências dos negócios em fusão e outros para investigar possíveis problemas com a concorrência que possam surgir como resultado da fusão”. “Se não encontrarmos problemas de concorrência, o negócio pode prosseguir conforme planejado. Se encontrarmos problemas de concorrência, decidiremos como eles devem ser remediados. Por exemplo, isso pode incluir a venda de parte do negócio ou a proibição total da fusão.”

Curiosamente, a CMA está muito interessada em obter feedback do público, e haverá duas etapas durante a investigação da Fase 2 em que isso pode ocorrer – a primeira é em resposta à recente ” declaração de problemas “, enquanto a segunda responder às “descobertas provisórias” da CMA durante o processo da Fase 2.

“Evidências e opiniões devem ser enviadas por e-mail para [email protected] . Se você deseja fornecer anexos, certifique-se de que eles estejam nos formatos Word, Excel ou PDF pesquisável. Ajudará a equipe se você puder indicar qualquer material confidencial (incluindo se deseja ser anônimo) e fornecer uma versão não confidencial (redigido) de seu envio, justificando seus pedidos de confidencialidade, pois podemos publicar alguns ou todos os seus submissão.”

Do jeito que as coisas estão, podemos esperar até março de 2023 até obtermos um veredicto final da CMA sobre se o acordo pode ir adiante, então não espere uma resolução rápida! A Microsoft aparentemente está ficando frustrada com a situação recentemente , sugerindo que as “declarações egoístas” da Sony sobre Call of Duty não ajudaram.