CNA promove mutirão de renegociação de dívidas

Os produtores rurais vão poder renegociar ou quitar dívidas no mutirão promovido pela CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com apoio de Federações e Sindicatos rurais.

Os critérios para a renegociação de débitos de operações de crédito rural foram regulamentados no ano passado, por meio da lei 14.166, que prevê a utilização dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Os produtores estão sendo chamados para aderir até o dia 30 de dezembro.

A assessora técnica do Núcleo Econômico da CNA, Isabel Mendes, fala das vantagens da negociação de dívidas no mutirão:

Isabel Mendes ressalta como um dos destaques da renegociação o uso do índice IPCA.

O crédito rural é destinado aos produtores rurais para investir em novos equipamentos e animais ou custear matéria-prima para o cultivo. O recurso pode também ser utilizado para comercializar e industrializar a produção.

As informações sobre a negociação podem ser encontradas no site cnabrasil.org.br/renegociação.

