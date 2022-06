COB firma parceria para base de apoio nos Jogos de Paris

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira (16) que a cidade de Saint-Ouen-sur-Seine servirá de base de apoio para os atletas brasileiros no decorrer dos Jogos Olímpicos de 2024 (Paris).

Em Saint-Ouen, que fica próxima da Vila Olímpica, em Saint-Denis, a delegação brasileira contará com cinco instalações: o Château Saint-Ouen, a Escola Petit Prince, o Parque das Docas, o Ginásio das Docas e a Serra Wangari.

🇧🇷 🤝 🇫🇷 Saint-Ouen será a base do Time Brasil para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Instalação mais próxima fica a apenas 600m da Vila Olímpica. 👉 https://t.co/RxnSEUOOOh pic.twitter.com/4lKyyTNnST — Time Brasil (@timebrasil) June 16, 2022

O Château Saint-Ouen poderá acomodar facilidades como serviços médicos, preparação mental, áreas operacionais e alimentação brasileira, além de funcionar como ponto de encontro de atletas com amigos e familiares. A Escola Petit Prince terá uma função de apoio voltada à performance esportiva.

Já o Parque das Docas contará com uma quadra temporária, que ainda será construída, exclusiva para o vôlei de praia. No Ginásio das Docas as seleções masculina e feminina de vôlei de quadra realizarão treinos de quadra e academia. Para terminar, a Serra Wangari receberá a operação de uniformes.

“A base em Saint-Ouen proporcionará uma enorme facilidade aos atletas. Teremos áreas exclusivas de treinamento, em um local bem próximo à Vila, e todos os serviços à disposição. Isso reduzirá de forma considerável o tempo de deslocamento das equipes”, declarou o diretor de Alto Rendimento do COB, Ney Wilson.