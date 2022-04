Cobra é encontrada por banhistas na praia de Jaguaribe

Uma cobra foi encontrada por banhistas na praia de Jaguaribe, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (14). Encontrada entre cadeiras de sol, foi notada pelos presentes quando uma banhista sentiu algo incomodando em sua perna.

“Estávamos na praia quando vimos duas meninas agitadas. Ela estava sentadas na cadeira quando sentiu algo na perna dela, quando olhou era uma cobra”, contou Cecília Oliveira.

Mas os presentes não se acanharam, e continuaram no local. De acordo com Cecília, o animal ficou imóvel, quase passando despercebido no ambiente, que estava movimentado, por volta das 12h. “As meninas só trocaram de cadeira mesmo”, riu.

Ela afirmou que Bombeiros registraram a ocorrência, e houve uma tentativa de acionar o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama, mas não houve retorno.

Ainda não é possível afirmar qual é a espécie do animal, e se ele oferece perigo à população.