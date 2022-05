Cobrador é esfaqueado em assalto e rodoviários fazem protesto em Conquista

Um rodoviário sofreu uma tentativa de latrocínio enquanto aguardava o transporte para começar a trabalhar, em Vitória da Conquista. Alan Stéfany Alves Santos, 29 anos, estava em um ponto de ônibus no bairro da Patagônia, quando foi abordado, por volta das 5h.

Segundo informações do Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista (Sintravc), Alan entregou os pertences ao assaltante, mas mesmo assim foi esfaqueado algumas vezes.

Devido à gravidade dos ferimentos, Alan está coma induzido no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC).

Por causa do crime, os rodoviários da cidade fizeram uma paralisação parcial do transporte, no início da manhã desta quarta-feira (25), entre 5h e 6h. O protesto aconteceu nas duas garagens das empresas que prestam serviço na cidade, a Viação Rosa e a Viação Atlântico.

Em nota, o presidente da entidade sindical, Álvaro Souza, informou que solicitou às autoridades policiais rigor na apuração do crime. Ainda segundo o sindicato, o coronel Ivanildo Silva, comandante do Policiamento da Região Sudoeste da Polícia Militar, afirmou à entidade que um disk-denúncia, com duas linhas exclusivas, será criado para relatos de crimes contra rodoviários.

Segundo a Polícia Civil, o crime será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista.