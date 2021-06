COELBA abre inscrições para programa de estágio 2021

Com novo formato de seleção, o objetivo é dar mais dinamismo à atração de novos talentos. Companhia abrirá vagas e realizará processos seletivos ao longo de todo o ano

A Coelba inicia o seu Programa de Estágio 2021 com um novo modelo de seleção. Para atrair novos talentos ao longo do ano e dar mais dinamismo e celeridade ao processo, agora as vagas ficarão disponíveis durante todo o ano no Portal de Vagas de Estágio da Neoenergia, controladora da Coelba. Essa é uma novidade que beneficia a empresa e os candidatos. O recrutamento fica ainda mais assertivo, pois os candidatos poderão se cadastrar o seu currículo para vagas na Coelba.

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas, dessa forma quando houver vaga de interesse do candidato ele receberá um e-mail informando-o. Todas as etapas serão realizadas on-line.

Para garantir a igualdade e padronização da avaliação dos candidatos, a empresa criou um guia de entrevista que garante que os candidatos aprovados cumpram os requisitos comportamentais de fit cultural com base nos valores da companhia. Uma das novidades deste ano é que todos os processos seletivos serão realizados por recrutadores internos que terão acesso a todos os currículos, dessa forma em 2021 o estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país em empresas do grupo Neoenergia, do qual a Coelba faz parte, com vagas em diversas áreas.

“O mundo pede cada vez mais agilidade, fluidez e praticidade, então decidimos criar um novo formato para o nosso Programa de Estágio caracterizado pelo dinamismo, em que o programa é dividido por uma etapa de seleção e outra de desenvolvimento, para quem está na empresa conosco. Entendemos o estágio como a principal porta de entrada na companhia e, por isso, atuamos desenvolvendo esses talentos incentivando o protagonismo e criando oportunidades internas, já que eles são podem ser nossos futuros analistas, especialistas e líderes”, afirma a superintendente de Desenvolvimento Organizacional, Régia Barbosa.

Um dos grandes diferenciais é que todos os estagiários participam de um Programa de Desenvolvimento exclusivo para eles com temáticas que contribuem para o crescimento profissional. A iniciativa foi criada no fim de 2020 e já conta com a participação de cerca de 480 estudantes, incluindo os 250 contratados no Programa de Estágio do ano passado. No Programa são realizados treinamentos on-line seguidos de desafios práticos sobre temas alinhados a competências que são tendências no mercado de trabalho, entre eles, comunicação, visão estratégica, metodologias ágeis, gestão do tempo e resiliência. Os estagiários também contam com a orientação de tutores da área da empresa onde atuam, também capacitados em técnicas de mentoria, leader coaching, feedbacks e escuta ativa. Todos os conteúdos teóricos ficam disponíveis em portais exclusivos para estagiários e tutores.

A partir do Programa de Estágio, os estudantes podem se desenvolver e buscar oportunidades de efetivação. Além disso, o estímulo à aprendizagem contínua se mantém ao longo da carreira profissional na companhia, que possui cerca de 14 mil profissionais próprios, e realizou 790 mil horas de treinamento em 2020. Por | Coelba