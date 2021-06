Coelba alerta para os cuidados com e rede elétrica no São João

Notícias



Publicado em 17 de jun de 2021 e atualizado às 11:52

Devido à pandemia do novo coronavírus, os tradicionais festejos juninos precisarão se adaptar à nova realidade. A realização de festas com muitas pessoas, por exemplo, não deverá acontecer e precisará ser substituída por pequenas celebrações mais restritas, apenas com a família, e com os recentes cuidados como o uso de máscaras, mãos limpas e distanciamento entre os membros de no mínimo 1,5 metros. Um fato que não mudou, porém, é a necessidade de redobrar os cuidados com a rede elétrica neste período.

Marca da cultura baiana, a guerra de espadas deve ser evitada neste período. Além de provocar aglomerações, aumentando o risco de contaminação com a Covid-19, a atividade pode ser prejudicial ao fornecimento de energia elétrica, visto a possibilidade de atingir postes, fiações e equipamentos elétricos do sistema de distribuição da Coelba, podendo causar interrupções e até mesmo acidentes.

A distribuidora também alerta que os fogos não devem ser jogados na direção dos postes e cabos de energia. Do mesmo modo, as fogueiras, além de não serem indicadas no período da pandemia, só devem ser montadas longe das redes de distribuição elétrica da concessionária.

Para quem pretende celebrar o São João dentro de casa, é preciso evitar o uso de extensões e benjamins de forma permanente e nunca manusear equipamentos eletroeletrônicos como aparelhos de som, freezers ou geladeiras com o corpo molhado. Todos esses equipamentos precisam estar devidamente aterrados, e o uso do “DR” Diferencial residual nas instalações internas são indicados.

Ainda dentro de casa, é importante respeitar os pontos de contato com a energia. Os bocais de lâmpadas, por exemplo, jamais devem ser utilizados como suporte para pendurar enfeites como balões e bandeiras. Além de choques elétricos, essa prática pode provocar incêndios.

As pessoas que gostam de decorar ruas e praças também precisam ficar em alerta. A Coelba alerta para que não utilizem postes ou fios elétricos na instalação das tradicionais bandeirinhas ou qualquer outro enfeite. Mesmo pendurados distante dos fios elétricos, a recomendação é de que os adereços sejam confeccionados com materiais isolantes para evitar que conduzam energia, em eventual contato com a rede.

Sobre a Coelba

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), empresa do Grupo Neoenergia, é a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia fornecida, sendo a maior do Norte-Nordeste. Presente em 415 dos 417 municípios baianos, a Coelba tem uma área de concessão de 563 mil quilômetros quadrados, com mais de 6 milhões de clientes (mais de 15 milhões de habitantes).

Por | Carla Jesus – Ascom COELBA

Imagem | Portal Cdlvc