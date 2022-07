Coelba alerta sobre os cuidados com a rede elétrica durante reformas residenciais

A construção ou reforma de uma residência pode representar um momento especial de cuidado com o lar. O entusiasmo com a obra e a expectativa pelo resultado, porém, não podem ficar à frente da segurança, sendo necessária atenção especial com a rede elétrica, bem como o comportamento seguro, para prevenir acidentes. Pensando nisso, a Neoenergia Coelba organizou orientações simples e essenciais para garantir a integridade física dos trabalhadores de obras prediais, por meio de um convívio seguro com as redes elétricas ao construir ou reformar.

Antes de começar qualquer intervenção, é preciso estar ciente de que as paredes, janelas e sacadas não podem ser erguidas em uma distância menor que 2,5 metros da rede de energia. Isso evita toques acidentais na fiação que podem resultar em acidentes graves, seja durante a construção ou reforma da residência. Estas distâncias devem ser observadas, principalmente, por profissionais como pedreiros e pintores. Embora os circuitos elétricos sejam concebidos e mantidos em conformidade com as normas técnicas, os profissionais da construção civil não devem se aproximar da rede, em hipótese alguma, pelo alto risco de acidente de origem elétrica, em caso de interferência indevida ou contatos acidentais com a fiação.

Além disso, não se deve mexer na fiação de forma a afastá-la do local da construção, sob nenhuma hipótese. Somente as equipes da Neoenergia Coelba estão autorizadas a tomar tal iniciativa. Também é preciso estar atento na hora de utilizar objetos como barras de ferro, sarrafos, réguas de reboco, vergalhões e outros tipos de materiais metálicos, pois eles podem conduzir a corrente elétrica ao se aproximarem da rede. Os mesmos sempre deverão ter sua extremidade a uma distância maior ou igual a 2,5 metros da rede elétrica.

O cuidado também deve ser seguido ao montar andaimes e utilizar escadas, que devem sempre ser mantidos longe da rede elétrica, pois essas estruturas podem conduzir energia e causar choque elétrico. Obedecer a distância de segurança é fundamental.

A principal atitude que a pessoa deve seguir ao construir ou reformar algum imóvel é se direcionar até a prefeitura da cidade e buscar um profissional habilitado para regularizar a situação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do estado. Eles irão confirmar se tudo está em conformidade e se a obra poderá ser realizada com segurança.

Instalação de antenas

A reforma e a construção da casa podem vir acompanhadas da instalação de antenas. Daí a necessidade de seguir algumas orientações voltadas à prevenção de acidentes, já que o equipamento deve ser mantido a uma distância segura da rede elétrica (igual ou superior a 2,5 metros). Na situação de chuvas ou ventos fortes, a antena pode inclinar ou cair em direção aos cabos, o que representa um risco não somente para as pessoas que residem na casa como também interfere na rede de distribuição e afeta o fornecimento de toda a região. Caso isso aconteça, jamais segure ou tente recuperar a antena, pois o risco de choque é grande.

Diante de um acidente envolvendo a rede elétrica, acione o Serviço Médico de Emergência pelo 192 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para ocorrências na rede, a Neoenergia Coelba pode ser contatada pelos canais de atendimento, como o site (www.neoenergiacoelba.com.br), Whatsapp e o 116.