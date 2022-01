Coelba anuncia doação de mais 500 geladeiras às famílias afetadas pelas chuvas

Giro no Mundo



Publicado em 3 de jan de 2022 e atualizado às 20:56

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

A Coelba irá doar mais 500 geladeiras às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado no último mês. Com isso, dois mil eletrodomésticos serão doados pela empresa aos baianos prejudicados pelos temporais. Além dos equipamentos, a distribuidora também entregará cinco mil lâmpadas eficientes.

Na tarde desta segunda-feira (03), as primeiras 160 geladeiras começaram a ser entregues no município de Itamaraju, um dos mais afetados pelas chuvas. A ação de entrega está sendo coordenada em conjunto com o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), e do Corpo de Bombeiros.

Em razão do agravamento dos estragos provocados pelas fortes chuvas, a Neoenergia Coelba decidiu quadruplicar a quantidade de geladeiras que serão doadas, passando de 500 para dois mil eletrodomésticos entregues às famílias.

As doações serão realizadas por meio do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A distribuidora fará a entrega das demais geladeiras à medida que os aparelhos forem chegando no estado e que seja definida a cidade e os moradores beneficiados.

A iniciativa da Neoenergia Coelba reforça o compromisso da empresa com a população baiana, auxiliando a população no momento de reconstrução.