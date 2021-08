Coelba contribui com a iluminação pública de nove municípios baianos

Região / Mundo



Publicado em 23 de ago de 2021 e atualizado às 11:18

Uma cidade bem iluminada é também menos violenta. Contribuindo com a economia no consumo de energia e o aumento da sensação de segurança, a Coelba já realizou, entre 2020 e junho de 2021, a modernização da iluminação pública em nove municípios baianos, por meio da substituição de mais de 3.500 luminárias constituídas de lâmpadas convencionais por luminárias LED. Até o fim deste ano, a companhia prevê a troca de mais 2.917 em oito cidades. As ações fazem parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

As lâmpadas com tecnologia LED têm vantagens como ganho energético, redução com custos de manutenção, maior conforto visual e melhor visibilidade em relação às convencionais, feitas de vapor de sódio ou metálico. O modelo de LED é também mais sustentável, por não conter produtos químicos que, se não forem descartadas corretamente, podem prejudicar o meio ambiente.

“Com as medidas de eficiência energética na iluminação pública, espera-se uma economia de energia que pode chegar até 50% naquele universo de lâmpadas substituídas. O benefício não é apenas na redução da conta de energia, os custos com manutenção também são reduzidos, já que a vida útil das lâmpadas de LED é superior aos sistemas convencionais”, afirma a gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

Em Itaberaba, localizada próximo à Chapada Diamantina, a redução dos custos chegou a 60% nos 276 pontos de iluminação pública substituídos, entre janeiro e fevereiro de 2021. O município foi um dos contemplados no primeiro semestre deste ano, período em que a Coelba também beneficiou Itanagra, Mata de São João, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão e Seabra. No segundo semestre, estão previstos a capital, Salvador, além de Acajutiba, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Ibotirama, Muritiba e Vitória da Conquista e a segunda etapa em Santo Antônio de Jesus.

Iluminação pública

A substituição das lâmpadas por parte da Coelba é uma contribuição realizada pela distribuidora à população. A manutenção e expansão da rede de iluminação pública é de responsabilidade das Prefeituras Municipais. Elas são responsáveis diretamente pela substituição de lâmpadas, luminárias e demais equipamentos e materiais que compõem o ponto de iluminação.

Na conta de luz há um valor referente à contribuição de Iluminação Pública. Nestes casos, a Coelba arrecada mensalmente a contribuição por meio da fatura de energia elétrica, e direciona mensalmente para as prefeituras. Estes recursos são utilizados para custear a manutenção, a expansão e o consumo de energia elétrica da Iluminação Pública.

Por | Ascom Coelba

Imagem ilustrativa