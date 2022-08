Coelba e SENAI oferecem curso gratuito para profissionais da construção civil

Programa de Aperfeiçoamento Profissional do SENAI BAHIA para a NEOENERGIA

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente processo de inscrição destina-se ao preenchimento de vagas para profissionais da construção civil das regiões onde a concessionária NEOENERGIA (COELBA) atua (Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e São Paulo) com o curso a seguir:

1.2. O curso ofertado será realizado com aulas 100% a distância e autoinstrucionais. Os alunos deverão possuir computador com acesso a internet (banda larga ou dados móveis) para realizar o curso.

1.3. Estarão aptos a realizar inscrição os candidatos que atuam na área de construção civil.

1.4. Uma vez inscritos no programa, passarão pela fase classificatória obedecendo a ordem de inscrição e a quantidade de vagas destinadas para os estados onde a concessionária NEOENERGIA atua (Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e São Paulo).

1.5. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente via internet, no período de. 09/08/2022 a 23/08/2022

1.6. O processo de Classificação e Matrícula ocorrerá entre 24/08/2022 a 25/08/2022

1.7. O Curso estará disponível para acesso, a partir da data 29/08/2022 ou em até 48h após a confirmação de matricula por e-mail.

2 – DOS REQUISITOS

2.1. Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos:

2.1.1 REQUISITOS DE ACESSO:

• Autodeclarar profissional da Construção Civil.

• Ter completado a 5ª série do Nível Fundamental.

• Ter, no mínimo, 16 anos.

• Ter conhecimentos básicos em informática e navegação na internet;

• Ter acesso a computador com os requisitos mínimos:

Placa de áudio e caixa de som ou fone de ouvido;

Monitor com 1024 x 768 pixels (milhões de cores);

Processador equivalente a um Celeron de 1.6 Mhz ou superior;

Plugin Flash Player 10 (ou superior);

Software leitor de PDF;

HD com 100 MB livre e 1 GB de RAM;

Internet Explorer 10 (ou superior) ou Firefox 3.0 (ou superior) ou Chrome (qualquer versão);

Banda Larga com mínimo de 5MB;

Pacote Microsoft Office a partir da versão 2003 ou similar (exemplos: Open Office, Libre Office, entre outros).

3 – DO CURSO

Para conhecer melhor o curso, seguem informações detalhadas dele:

4 – DA INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

4.1. O processo de inscrição será online e a classificação será por ordem de inscrição, respeitando o limite de 1.100 (mil e cem) vagas distribuídas entre os Estados onde a concessionária NEOENERGIA atua (Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e São Paulo).

Quaisquer dúvidas, durante todo o processo, deverão ser enviadas para o e-mail: [email protected]

5 – CONFIRMAÇÃO DA MATRICULA E INÍCIO DO CURSO

5.1. Serão automaticamente matriculados os candidatos aptos para as vagas, que receberá por e-mail a confirmação da classificação/matricula e informações para acesso ao curso.

5.2. Serão automaticamente desclassificados os candidatos que não apresentarem endereço, no momento da Inscrição, em um dos 5 (cinco) estados cuja a NEOENERGIA atue. Receberá por e-mail a referida informação.

5.3. É necessário que o candidato acompanhe as mensagens enviadas por e-mail, esse é o principal canal de informação.

