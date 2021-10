COELBA inicia operação verão

Região / Mundo



Publicado em 14 de out de 2021 e atualizado às 13:07

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

A Neoenergia Coelba já direciona seus esforços para garantir a confiabilidade do fornecimento de energia no litoral baiano para o próximo verão. Desde setembro, a companhia realiza serviços de melhoria e manutenção de equipamentos da rede elétrica, nos locais que historicamente há maior demanda por energia. O objetivo é atender a demanda de 811 mil consumidores residentes nas áreas vistoriadas, além dos milhões de turistas que devem retomar as visitas ao litoral.

Serão dois meses de execução de diversas ações que contemplarão 27 municípios e 150 praias. Cada uma delas conta com atuações específicas, que incluem a manutenção preventiva de cada elemento de rede, serviços de poda, lavagem da rede e acompanhamento exclusivo para atendimento emergencial.

Durante a Operação Verão mais de 10 mil quilômetros da rede elétrica passarão por manutenção estrutural, além das inspeções em 64 subestações, 32 linhas de transmissão e 181 alimentadores. “Temos uma operação preparada, com mais de 900 profissionais envolvidos, para assegurar cada vez mais qualidade no serviço que prestamos aos baianos”, afirma o superintendente técnico da Neoenergia Coelba, André Araújo.

Até o início da próxima estação também serão intensificadas as inspeções nos mais de 500 religadores que compõem o sistema de automação da Neoenergia Coelba. Os religadores garantem uma eficiência de até 99,72% no atendimento de algumas ocorrências. O sistema de automação elétrica da concessionária também ganhará reforço, com mais 46 novos equipamentos, que trarão alternativas de manobras, permitindo rapidez no retorno do fornecimento, em casos de interrupção.

A rede elétrica de todo o litoral, desde o município de Conde a Mucuri, será supervisionada diariamente e todos os pontos de grande fluxo de pessoas serão revisados durante toda a Operação Verão, para garantir um atendimento de qualidade para quem escolheu passar a estação mais esperada do ano nas praias baianas. Estão disponibilizadas por volta de 190 equipes para o atendimento dessas localidades e o atendimento emergencial deve ser solicitado através do telefone 116 (a ligação é gratuita).

· Operação contempla 27 municípios e 150 praias

· Manutenção estrutural em mais de 10 mil quilômetros da rede elétrica

· Inspeções em 64 subestações, 32 linhas de transmissão e 181 alimentadores

· Mais de 900 profissionais envolvidos na operação

Confira a lista dos municípios contemplados na Operação Verão:

– Conde, Esplanada, Entre Rios, Mata de São João, Camaçari, Lauro de Freitas, Salvador, Itaparica, Vera Cruz, Cairu, Ituberá, Camamu, Maraú, Itacaré, Ilhéus, Itaberaba, Una, Canavieiras, Belmonte, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa, Mucuri e Santo Amaro.