Coelba intensifica atuação em municípios do Extremo sul Bahia

Publicado em 14 de dez de 2021 e atualizado às 21:19

Nesta semana, a concessionária inicia a substituição dos medidores de energia danificados nas casas afetadas pelas fortes chuvas

Com a trégua das chuvas, nos últimos dias, o nível das águas nas áreas que foram alagadas está baixando. O escoamento deve permitir à Neoenergia Coelba restabelecer a energia nas localidades que tiveram o fornecimento temporariamente suspenso. As equipes de prontidão já estão avaliando a situação, principalmente, nos municípios de Jucuruçu, Guaratinga, Itamaraju e Medeiros Neto que foram os mais afetados pelo fortes chuvas. O serviço será normalizado à medida que os imóveis inundados apresentem condições de segurança para a população.

Mesmo com a melhora do tempo, a preocupação com a segurança continua. A Neoenergia Coelba orienta os moradores das áreas alagadas a solicitarem inspeção das instalações elétricas dos imóveis por eletricistas particulares. A atenção se faz necessária, uma vez que paredes, tomadas e interruptores ainda podem estar molhados. A presença de umidade aumenta o risco de vazamento de corrente elétrica nas moradias e, consequentemente, curtos-circuitos e acidentes por choque elétrico.

A concessionária manterá o reforço no número de equipes de prontidão até que a situação na região entre em regime de normalidade. Todas as ocorrências serão atendidas, com o máximo de prioridade. Em caso de dúvidas ou solicitação de serviços, o cliente deve acionar a concessionária pela Central de Atendimento gratuita, pelo número 116, WhatsApp (71) 3370-6350, ou pelo site www.neoenergiacoelba.com.br.

SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDORES

Na segunda-feira (13), a Neoenergia Coelba deu início a ação de substituição dos medidores de energia danificados nas casas que foram inundadas pelas fortes chuvas. A companhia aumentou seu efetivo comercial para realizar o mapeamento em toda a região, com o objetivo de identificar as unidades que precisarão da substituição do equipamento.

O serviço de substituição já será iniciado nesta semana. A troca desses equipamentos que foram danificados pela inundação se faz necessária uma vez que eles podem oferecer risco de vazamento de corrente elétrica e, consequentemente curtos-circuitos.