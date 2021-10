COELBA lança campanha para premiar clientes com as contas em dia

Destaque



Inicia nesta segunda-feira (4) a nova edição do ‘Energia para Recomeçar’, campanha da Neoenergia Coelba que irá sortear até R$40 mil em prêmios para os consumidores que mantiverem as contas em dia. Os clientes da distribuidora terão diversas opções que podem aumentar as chances de ganhar. O objetivo é oferecer facilidades de pagamentos aos clientes, com ações de negociação e adoção de canais digitais.

“A Neoenergia busca soluções que se adequem melhor a condição de cada cliente, sempre mantendo o consumidor no centro do negócio, de modo a melhor atender a sua necessidade. Assim, criamos alternativas que facilitam o recebimento das contas de energia, estimulando a adesão dos consumidores às diferentes formas de quitar as faturas”, afirma o superintendente de Processos Comerciais da Neoenergia. Leonardo Moura.

Para participar, é bem simples. Todos os clientes que estiverem com o pagamento das contas de luz em dia podem acessar o site www.energiapararecomecar.com.br e efetuar o seu cadastro. Outra opção para se cadastrar é através do WhatsApp da Conta Zap, empresa parceira da Neoenergia Coelba na promoção. Para isso, é só enviar mensagem para o número (11) 4502-4494 ou apontar o celular para o QR-Code presente nas peças promocionais da campanha, que o usuário é redirecionado automaticamente para o cadastro.

Os clientes cadastrados podem concorrer com até quatro números da sorte. Quem se cadastra, está adimplente e aceita a adesão da fatura digital (e-mail, WhatsApp ou SMS), já recebe três números. Receberá um quarto número quem fizer o pagamento via Pix, se cadastrando no débito automático e/ou utilizando a rede credenciada das distribuidoras.

Os clientes premiados serão os que tiverem seus números sorteados pela Loteria Federal em cada um dos seis meses da campanha, de acordo com o regulamento disponível no site. Serão prêmios de 1 mil, 2 mil e 3 mil, com três ganhadores a cada mês. No sexto mês, o sorteio final será no valor de R$10 mil em cada distribuidora. Os valores poderão ser acessados pelos ganhadores através de uma conta digital, criada em parceria com a Conta Zap.

Para a supervisora de Gestão da Arrecadação da Neoenergia, Clarissa Chagas, a promoção reforça o compromisso da Neoenergia Coelba no desenvolvimento sustentável. “Além de incentivarmos a adesão aos nossos serviços digitais, oferecemos benefícios para os clientes de maneira sustentável, já que o pagamento pelos canais digitais evita a impressão da fatura em papel”.

Para aderir às formas de pagamento digital que são revertidas em mais números da sorte e aumentam as chances de ganhar, os clientes podem acessar o site da Neoenergia Coelba ou entrar em contato pelos canais de atendimento. Por esses meios, os consumidores também podem consultar quais são as lojas da rede credenciada.