COELBA oferece canais digitais para aumentar a praticidade nas solicitações realizadas pelos clientes

Sociedade



Publicado em 26 de ago de 2021 e atualizado às 23:00

A digitalização do atendimento é mais uma opção para o cliente solicitar os serviços oferecidos pela distribuidora.

A Neoenergia Coelba vem ampliando a digitalização dos seus canais de atendimento para oferecer maior praticidade e comodidade aos seus clientes. Além do site ( www.neoenergiacoelba.com.br ), os consumidores podem solicitar os serviços da distribuidora através do Whatsapp (71 3370-6350), redes sociais, SMS ou aplicativo. Outra opção são as lojas de atendimento ou redes credenciadas da Coelba espalhadas por todo o estado.

Os serviços digitais oferecidos pela Neoenergia Coelba podem ser acessados 24 horas por dia, nos sete dias da semana. No site, o cliente pode parcelar débitos através do cartão de crédito, alterar o vencimento da fatura, solicitar ressarcimento por possível dano elétrico e diversos outros serviços. Para garantir a segurança dos seus dados, é preciso se cadastrar na Agência Virtual informando o CPF e uma senha válida.

Acionando a distribuidora diretamente por meio do WhatsApp, o cliente poderá contar com fácil direcionamento a mais de 50 serviços que podem ser resolvidos sem a necessidade de ir até uma loja de atendimento. O consumidor também pode comunicar interrupções de energia via mensagem no aplicativo, enviando o número da conta contrato e agilizando a realização do serviço.

A Neoenergia Coelba também possui um aplicativo gratuito, que está disponível na Apple Store e Google Play. Ao baixá-lo, o cliente tem acesso aos serviços oferecidos pela distribuidora de uma forma simples e prática. As nossas redes sociais também podem ajudar a esclarecer dúvidas e resolver solicitações dos clientes. Além disso, seguindo nossas páginas é possível ficar por dentro dos nossos projetos, serviços e ações que fazemos em toda a Bahia.

Outro meio gratuito de contato com a Neoenergia Coelba é através do número 116. Os clientes podem entrar em contato para fazer solicitações e tirar dúvidas com nossos atendentes. Caso aconteça uma interrupção de energia, o consumidor também pode mandar um SMS com o número da sua conta contrato para 28116. O solicitante receberá o número do protocolo e a previsão de retorno em seguida.

Atendimento presencial

O atendimento presencial nas lojas e redes credenciadas da Neoenergia Coelba foram retomados seguindo os protocolos sanitários necessários para o combate à Covid-19. Para saber o horário de funcionamento das unidades na sua cidade, basta clicar aqui ou selecionar a aba “Canais de Atendimento” no site da Neoenergia Coelba.

A distribuidora possui, também, mais de 800 estabelecimentos credenciados em todo o Estado que ampliam as possibilidades para o pagamento da fatura de energia. Em alguns deles, há a possibilidade de solicitar os serviços da empresa. Acesse aqui para conferir a credenciada do seu município.