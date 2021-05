COELBA oferece parcelamento da conta de energia em até 24 vezes

A modalidade permite, ainda, a quitação dos débitos em uma única vez, à vista, sem juros. O pagamento pode ser efetuado por meio do site da empresa em parceria com a Flexpag, assegurando mais comodidade aos consumidores.

Desde o início da pandemia, muitas famílias em todo o País têm encontrado dificuldade para equilibrar as finanças. Para ajudar os clientes a adequarem o orçamento doméstico à capacidade de pagamento da conta de energia, a Coelba passa a oferecer, a partir desta segunda-feira (03), a opção de parcelar a fatura em até 24 vezes no cartão de crédito.

Os clientes da Coelba já tinham a oportunidade de dividir a conta em até 12 vezes nos cartões das bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex. A ampliação no número de parcelas é mais uma facilidade oferecida pela empresa, diante do atual cenário provocado pela crise sanitária do coronavírus. Lembrando que, no parcelamento, os clientes precisam arcar também com os juros do próprio cartão.