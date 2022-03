Coelba remove mais de 53 toneladas de fiação irregular de internet e telefonia

Região / Mundo



Publicado em 8 de mar de 2022 e atualizado às 01:53

A instalação e manutenção de qualquer equipamento ou fiação nos postes da Neoenergia Coelba só pode ser feita pelos técnicos da distribuidora ou profissionais autorizados. Os fios de internet e telefonia instalados à revelia da empresa, por exemplo, representam riscos à população e ao fornecimento de energia. Como forma de evitar estas situações perigosas, a concessionária baiana removeu mais de 53 toneladas de fios de telecomunicação instalados irregularmente em 2021.

O resultado é reflexo das operações realizadas pela distribuidora em todo o Estado. Em 2021, os técnicos da Neoenergia Coelba fiscalizaram cerca de 25 mil postes, removendo as fiações que não seguiam os padrões técnicos de segurança exigidos ou que estavam instaladas clandestinamente.

“Toda a implantação de estruturas passa por um estudo prévio para garantir o funcionamento seguro do sistema elétrico. Por outro lado, a instalação de cabos de internet e telefonia de maneira irregular não segue nenhum critério, representando riscos à segurança da população e ao fornecimento de energia. Além disso, o acesso à internet de quem tem operadora regular também pode ser afetado”, explicou a gerente de Processos de Rede da Neoenergia Coelba, Karin Barbosa.

Além das situações de clandestinidade, em que as empresas não possuem contrato com a Neoenergia Coelba, a distribuidora também remove as fiações que não seguem os padrões de segurança. Em 2021, a concessionária emitiu cerca de 10 mil notificações às operadoras, avisando-as de forma prévia sobre a remoção para que o acesso à internet dos seus clientes não fosse interrompido.

Atualmente, 90 empresas de telefonia e internet possuem contrato com a distribuidora. A Neoenergia Coelba estima que este número representa apenas 13% do total de operadoras homologadas pela Anatel com permissão para atuar na Bahia. Ou seja, 87% fornecem serviços de telecomunicação de maneira irregular.

Para estimular a regularização das empresas, a Neoenergia Coelba vem promovendo workshops e iniciativas com as operadoras de telecomunicação. Uma delas é a criação de um canal de atendimento direto, pelo e-mail [email protected], criado para que prestadoras que atuam, ainda, de forma irregular, possam se regularizar junto à concessionária.

Confira se a sua operadora de internet atua de maneira regular

A Neoenergia Coelba criou uma página em seu site para que o cliente verifique se a empresa que oferece o serviço de internet para a sua residência está regular com a distribuidora. Para acessar, basta clicar aqui ou seguir os seguintes passos: acesse o site (www.neoenergiacoelba.com.br) > na página principal, selecione “Atendimento > “Compartilhamento de postes” > clique em “Empresas de Telecom Habilitadas.

Por | Coelba