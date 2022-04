Coldplay anuncia mais um show extra em São Paulo em outubro

A banda britânica Coldplay anunciou nesta segunda, 25, que fará mais um show em São Paulo em outubro. A banda já havia informado que fará três apresentações na capital paulista, em 15, 16 e 18 de outubro, e todas tiveram os ingressos esgotados rapidamente. O grupo, comandado pelo vocalista Chris Martins, ainda estará no palco do Rock in Rio no dia 10 de setembro, e no Engenhão, no Rio de Janeiro, nos dias 11 e 12 de outubro. O novo show será no dia 19 de outubro, uma quarta-feira, no Allianz Parque, e contará com a abertura da cantora americana H.E.R. assim como os outros três. Os ingressos terão valores entre R$ 245 (meia-entrada para cadeiras superiores) e R$ 980 (preço inteiro das pistas premium). A pré-venda começa no dia 28 de abril para quem tem o cartão de crédito Elo, e no dia seguinte para o público geral; será possível adquirir as entradas na bilheteria do Allianz Parque ou pela internet, através do site Eventim.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook