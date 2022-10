Coldplay anuncia show em Curitiba em março de 2023; veja data

A banda britânica Coldplay anunciou um novo show no Brasil. Desta vez, a apresentação acontecerá na cidade de Curitiba, no Paraná. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 17, dias depois do quarteto anunciar as novas datas dos shows da turnê Music Of The Spheres, que foi adiada no Brasil por problemas de saúde de Chris Martin. A apresentação acontecerá no dia 21 de março de 2023, depois dos seis shows do grupo em São Paulo e antes das duas apresentações no Rio de Janeiro. O concerto está marcado para acontecer no Estádio Couto Pereira. A banda também anunciou a banda escocesa Chvrches e o duo Clara x Sofia como convidados especiais. A venda dos ingressos será aberta nesta quinta-feira, 20, pelo portal da Eventim, que também foi responsável pela venda para os demais shows. Além da data de Curitiba, o Coldplay fará apresentações em São Paulo nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março e no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 do mesmo mês. Após a pausa da turnê, a banda retornará aos palcos no fim do mês, para 10 shows em Buenos Aires, na Argentina.

NEW SHOW announced for Curitiba, Brazil on March 21, 2023. Tickets on sale on Thur Oct 20 at 10am BRT.

EXTRA TICKETS for the shows in Buenos Aires, São Paulo, and Rio De Janeiro on sale Thur Oct 20 + Infinity Tickets on sale Thur 20 (São Paulo / Rio) & Fri 21 (Buenos Aires) pic.twitter.com/t6p3sRXPSf

— Coldplay (@coldplay) October 17, 2022

Leia também Vídeo: Integrantes das bandas Psirico e Samba Trator trocam socos em briga no palco Juliette diz que não foi convidada para chá revelação de Viih Tube e expõe motivo