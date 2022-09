Coldplay arrebata público do Rock in Rio com versão em português de “Magic”

O show do Coldplay foi uma das maiores experiências que o brasileiro poderia viver na noite da última sexta-feira (10) no Rock in Rio. Cris Martin, vocalista da banda britânica, presenteou os fãs com uma versão inédita de “Magic“, um dos seus maiores sucessos.

Feita especialmente para o festival, Coldplay trabalhou com uma versão em português da música lançada em 2014. “Magia” foi o ápice de respeito e amor pelo público brasileiro.

Coldplay se preocupa com o público que não sabe inglês Este não foi o único momento de contato com o português. Em diversos momentos, Chris Martin se desculpou com os fãs por falar na maior parte do tempo em inglês e agradeceu todos que estavam prestigiando a banda embaixo da chuva.

“Obrigada por estarem aqui na chuva, sendo tão lindos cantando de forma tão bela. Obrigada por superarem o trânsito, a Covid, a chuva, a chuva, o preço dos ingressos, as filas e todas as ‘merdas’ que tiveram que passar para estar aqui. Estamos muito gratos e felizes”, afirmou em português.

