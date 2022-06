Colégio Eleitoral da Ufba define listas tríplices para reitor e vice-reitor

O Colégio Eleitoral da Universidade Federal da Bahia (Ufba) elegeu, na tarde desta quarta-feira (1º), os nomes para as listas tríplices nos processos de nomeação dos próximos reitor e vice-reitor da Ufba no quadriênio 2022-26. Os nomes dos três mais votados para cargo de reitor serão enviados para escolha do Ministério da Educação. O vice-reitor será escolhido na universidade.

Formado pelos membros do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Colégio Eleitoral contou com quórum de 93 eleitores – 74 docentes, 8 técnico-administrativos e 11 discentes. Conselheiros que se candidataram ficaram impedidos de votar para os cargos pleiteados. Assim, no pleito para reitor 91 pessoas votaram:



1º – Paulo César Miguez de Oliveira – 54 votos

2º – Eduardo Luiz Andrade Mota – 17 votos

3º – Olival Freire Jr. – 16 votos

4º – Ana Katia Alves dos Santos – 2 votos

5º – Salete Maria da Silva – 2 votos

6º – Fernando da Costa Conceição – 0 voto



O pleito para vice-reitor contou com 90 votantes.



1º – Penildon Silva Filho – 54 votos

2º – Olívia Maria Cordeiro de Oliveira – 18 votos

3º – Tatiana Bittencourt Dumet – 15 votos

4º – Célia Oliveira de Jesus Sacramento – 3 votos

5º – Saulo Carneiro de Souza Silva – 0 voto



Os nomes dos três mais votados para cada cargo comporão as respectivas listas tríplices. De acordo com a legislação, a nomeação do reitor é feita pelo Ministério da Educação, enquanto a nomeação do vice-reitor é feita no âmbito da Universidade.



A sessão foi realizada no auditório da Faculdade de Arquitetura. Os candidatos tiveram direito a sustentação oral por tempo de até 15 minutos. Toda a votação foi transmitida ao vivo no canal da TV Ufba. Assista: