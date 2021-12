Colégio São João Evangelista adota novo sistema de ensino em 2022

Destaque



Publicado em 6 de dez de 2021 e atualizado às 12:27

Preparar crianças e jovens para enfrentarem o mundo é cada dia mais dinâmico e competitivo. Transformando-se num desafio constante para os pais e professores do Colégio São João Evangelista (CSJE).

Por muitos anos, a educação foi realizada de forma passiva: os alunos apenas deveriam ouvir e reproduzir os conteúdos. Mas a modernização do ensino tem transformado o ambiente escolar e suas formas de transmissão de conhecimento. Parte dessas mudanças seguem a lei 13.415/2017, que altera as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Um dos maiores desafios da educação contemporânea é aumentar o engajamento dos alunos em sala de aula e promover uma aprendizagem efetiva. Em resposta a essas questões, os sistemas de ensino aparecem como ideais para otimizar todas as atividades escolares e oferecer a melhor experiência ao aluno.

Com uma estrutura pedagógica completa o Colégio São João Evangelista, apresentou aos pais e alguns alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, a abrangência e os materiais didáticos, do Sistema Farias Brito de ensino, oferecendo uma série de benefícios para os alunos do CSJE. Que adotará no ano letivo 2022, as soluções reconhecidas, conceituadas e disponibilizadas numa série de conteúdos exclusivos que vão contribuir na conquista de melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem.

Métodos e soluções realizadas no núcleo de avaliações, são disponibilizados aos alunos, professores e gestores, com simulados impressos e digitais que contam com correções inteligentes e indicadores de desempenho. Dentre a utilização de diversas ferramentas educativas e pedagógicas.

Durante palestra os representantes do Sistema FARIAS BRITO, explanaram e tiraram dúvidas dos pais e educadores, na apresentação do material disponibilizado.

Além disso, o sistema de ensino também se aplica a outras áreas da escola, como a gestão, a formação de professores e a interação com as famílias dos alunos.

As matrículas do Colégio São João Evangelista (CSJE) estão abertas:

Outras informações, procure a instituição localizada na Rua Paulo VI, nº 15, centro de Itamaraju. Telefone de contato (72) 394-1009 e whatsapp (73) 98861-0995 ou Email: [email protected]