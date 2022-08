Coletes e réplica de fuzil são apreendidos pela polícia em Águas Claras

Coletes antibalísticos, um carregador de pistola e uma réplica de fuzil foram apreendidos por uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central, na noite de quinta-feira (18), no bairro de Águas Claras, em Salvador.

Os militares patrulhavam o bairro, quando foram informados de um grupo de homens armados na região. Durante averiguação da denúncia, os PMs se depararam com uma caminhonete conduzida por um homem, que foi imediatamente abordado. No interior do veículo, foram encontrados um par de coletes antibalísticos, um fuzil falso e um carregador de pistola.

O indivíduo foi imediatamente detido e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.