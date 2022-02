Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida

Destaque



Publicado em 5 de fev de 2022 e atualizado às 11:35

O condutor de uma motocicleta ficou ferido no período da manhã deste sábado (05) na avenida perimetral em Itamaraju, ao envolver na colisão com veículo de passeio.

Ruan Santo Oliveira Jesus (30 anos) ocupava a motocicleta que foi atingida pelo veículo FIAT Grand Siena, na decida próxima ao antigo laticínio. No momento do acidente chovia no local.

Pessoas que seguiam pela via, mobilizaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que prontamente destinou uma unidade até a localidade.

A vítima necessitou de atendimento médico, sendo resgatado e transferido para o hospital municipal para exames clínicos.

Os veículos foram removidos da via, após o resgate da vítima.

Os policiais militares da 43ª CIPM, também foram notificados sobre o acidente.