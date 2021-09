Colisão entre veículo e moto deixa casal ferido

Destaque



Duas pessoas necessitaram de atendimento médico, após uma colisão ocorrida entre uma motocicleta com um veículo de passeio no início da noite desta sexta-feira (17), em Itamaraju.

Relatos de testemunhas dão conta que ocupantes de uma motocicleta seguiam na Rua Frei Jeremias no Novo Prado, o acesso do hospital municipal, quando acabou colidindo com o veículo, com o impacto o casal que ocupava a moto, acabaram feridos.

Pessoas que passavam pelo local, notificaram aos profissionais do Hospital Municipal e auxiliaram no socorro das vítimas, identificados como Tarcizio Ribeiro Franco e Cleude dos Santos Valansuela, que receberam os cuidados clínicos na unidade hospitalar.

Moradores ficaram curiosos devido à força do impacto e notificaram aos militares da 43ª CIPM.