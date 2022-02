Colisão entre veículos, chama a atenção de transeuntes

Destaque



Publicado em 20 de fev de 2022 e atualizado às 17:14

A falta de atenção somada a forma como alguns condutores utilizaram seus veículos, promoveram um acidente em pleno centro da cidade

O registro do acidente foi durante a madrugada deste domingo (20) de fevereiro, pouco metros de um posto de combustível.

Na colisão um veículo utilitário FIAT Strada de cor branca, envolveu na colisão com GM Celta de cor escura. Assustando pessoas que transitavam e alguns moradores.

As autoridades policiais foram mobilizadas, no entanto, devido outra colisão com feridos e ações militares dificultaram a presença no local.

Os proprietários dos veículos removeram os carros, apesar do susto, não houve registro de graves feridos.

A frequência na existência de acidentes demonstra a falta de prática ou conhecimento das leis de trânsito e respeito à vida.