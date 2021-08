Polícia registra colisão entre carro e motocicleta no centro de Itamaraju

Destaque



Publicado em 27 de ago de 2021 e atualizado às 12:17

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio deixou uma pessoa ferida no final da manhã desta sexta-feira (27), na região central de Itamaraju. A motocicleta chegou a ficar presa em uma das rodas do carro.

Relatos dão conta que o carro modelo Mitsubishi Pajero TR4 de placa JPX-3A42 e a motocicleta de placa OUT-0594, ambos licenciados em Itamaraju, seguiam tranquilamente na via quando um dos envolvidos não conferiu e avançou, promovendo a colisão no cruzamento entre as ruas Princesa Isabel e José Bonifácio Dantas. Com o forte impacto, o condutor da moto sofreu lesões e caiu em meio à via pública.

Pessoas que transitavam pela localidade notificaram a central da 43ª CIPM e SAMU 192, onde unidades estiveram no local. O resgate a condutor da moto foi promovido, sendo posteriormente encaminhado para o hospital municipal. No entanto, os primeiros atendimentos foram realizados inicialmente no local do acidente.

Uma Guarnição da PM promoveu o registro do boletim de ocorrência e orientou na remoção dos veículos da via. A polícia segue investigando as causas do acidente.