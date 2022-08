Collab entre CORREIO e Ismael Carvalho apresenta novas vozes pretas da Bahia

Vivendo Salvador. Esse é o nome de um dos quadros mais famosos do criador de conteúdo Ismael Carvalho. Por lá, ele apresenta vivências de uma Salvador mais negra e mostra a seu público, formado principalmente por pessoas do eixo Rio-SP, outras possibilidades aqui na cidade.

A sua última publicação nesse quadro trouxe algumas das novas vozes pretas da Bahia. Uma curadoria com 9 artistas negros, que fazem música das mais diversas e vêm ganhando espaço nos corações soteropolitanos. Nesta quarta-feira (25), ele vai fazer uma nova edição do quadro com outras vozes negras e jovens da cidade em publicação colaborativa com o CORREIO no Instagram.

“Quando pensei nesse quadro, foi no sentido de mostrar uma Salvador rela para os pretos, tirando uma Salvador só ligada ao misticismo, ao tambor. Salador preta é muito plural e tem muita coisa para consumir, quis trazer isso e nesse quadro indico desde restaurantes de pessoas pretas, novas vozes pretas”, explica Ismael.

Ele completa: “Tenho mais seguidores de Rio e SP do que aqui de Salvador e uso essa voz que tenho fora para quando os turistas vierem aqui ficarem na mesmice, os mesmos espaços, com os mesmos artistas, enquanto Salvador é muito grande”.

O sucesso da primeira publicação, feita em abril deste ano, motivou uma segunda edição. “A primeira vez deu muito certo, todos os artistas repostaram, agradecerem. Outros veículos também, Zeca Camargo fez um post dentro das redes sociais dele onde faz várias indicações do que consumir durante a semana e dentro desse post ele indicou a curadoria que fiz das vozes pretas da Bahia e indicou os artistas, que ficaram super felizes pelas menções”, conta Ismael..

A segunda publicação tem um motivo quase óbvio: há muitas meninas e meninos pretos novos, jovens, fazendo um trabalho bacana nacidade e que são o futuro da música baiana. Cada um, dentro de seu estilo e gênero apresentam possibilidades para a cultura da Bahia como um todo. Que seja só o começo.