Colômbia derrota Argentina e está na final da Copa América Feminina

A primeira equipe classificada à final da Copa América feminina já está conhecida. Na noite desta segunda-feira, a Colômbia enfrentou a Argentina pela semifinal e venceu por 1 a 0. Com isso, a equipe garante, além da vaga na decisão, seu lugar na Copa do Mundo feminina de 2023 e nas Olimpíadas de Paris, em 2026.

O gol que decidiu a partida saiu já no segundo tempo. Aos 18 minutos de bola rolando, a atacante Linda Caicedo invadiu a área pelo lado esquerdo, cortou a marcação e bateu cruzado, no canto da goleira, que não conseguiu fazer a defesa.

Com seu lugar na decisão já garantido, a Colômbia agora espera o vencedor da semifinal entre Brasil e Paraguai para conhecer seu adversário na final do torneio. A bola rola para esta partida às 21h (de Brasília) desta terça-feira. A finalíssima, por sua vez, será às 21h do próximo sábado.

Enquanto isso, por mais que tenha sido eliminada, a campanha da Argentina na Copa América feminina ainda não está encerrada. A equipe aguarda o perdedor de Brasil e Paraguai para saber quem enfrentará na disputa pelo terceiro lugar. Quem vencer este confronto também garantirá vaga na Copa do Mundo.