Colón tem dois gols anulados e empata com o Olimpia pela Copa Libertadores

Nesta quinta-feira, o árbitro de vídeo fez falta na Libertadores. Jogando fora de casa, contra o Olimpia, o Colón chegou a marcar duas vezes, mas teve os dois gols mal anulados por impedimento e terminou a partida com um empate por 0 a 0.

Com o resultado, o Colón assume a segunda colocação do Grupo G com quatro pontos, mas perde a chance de encostar no líder Cerro Porteño. Do outro lado, o Olimpia é o lanterna isolado com apenas dois pontos. O JOGO

O Colón, mesmo jogando fora de casa, foi superior durante a primeira etapa. Aos 37 minutos, Bernard recebeu passe nas costas da defesa e bateu na saída do goleiro para abrir o placar. O assistente, no entanto, já havia levantado a bandeira e marcado o impedimento. O jogador, porém, estava em condição legal.

Em um jogo movimentado, os argentinos criaram muitas chances de gol, mas pararam em Olveira, goleiro que foi o nome do jogo nos 45 minutos iniciais.

Em um dos lances finais da primeira etapa, o goleiro defendeu com os pés após chute à queima roupa de Beltrán e segurou o 0 a 0.

Na volta do intervalo, os visitantes seguiram no ataque e, logo de cara, balançaram as redes, mas mais uma vez tiveram o gol equivocadamente anulado. Em contra-ataque veloz, Farías bateu para o gol e, no rebote, Meza empurrou para o gol. O bandeira anulou o lance incorretamente, pois a posição era legal. O árbitro de vídeo fez falta para os visitantes.

Com o decorrer do segundo tempo, o Olimpia conseguiu melhorar de rendimento e passou a levar perigo também. Já aos 45 minutos, González teve chance para colocar o time da casa na frente em cabeceio cara a cara, sozinho na área. O atacante pegou muito embaixo e mandou para fora.