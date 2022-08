Colônia domina Schalke e vence em sua estreia no Campeonato Alemão

O Colônia recebeu o Schalke, neste domingo, e saiu vitorioso, por 4 a 1. O jogo, válido pela primeira rodada do Campeonato Alemão, foi disputado no Rhein Energie Stadion, em Colônia. Os donos da casa demonstraram um amplo domínio e garantiram os três pontos.

O resultado leva o Colônia para a quarta colocação da competição. Na próxima rodada, a equipe terá a semana inteira para se preparar para um confronto difícil, contra o RB Leipzig, na Red Bull Arena Leipzig, no próximo sábado, às 10h30 (de Brasília).

O Schalke termina a rodada na 16ª posição. Seu próximo desafio será contra o Borussia Monchengladbach, também no próximo sábado, às 13h30, na Veltins-Arena.

O primeiro tempo foi sem gols, apesar do grande domínio dos donos da casa. Aos 35 minutos, porém, o meia Drexler, do Schalke, acabou expulso, com o auxílio do VAR, após uma entrada dura, por trás, em seu adversário. O primeiro gol da partida só veio aos 4 minutos da segunda etapa, quando Luca Kilian, do Colônia, recebeu muito próximo da meta adversária e abriu o placar.

Aos 17, os donos da casa ampliaram a vantagem. Florian Kainz recebeu no meio da área e bateu no canto, 2 a 0. O Schalke descontou com Marius Bülter, que, aos 31 minutos, aproveitou uma falta cobrada para dentro da área para, de cabeça, mandar para o fundo da rede. Pouco depois, aos 35, o Colônia voltou a marcar. Dejan Ljubicic cabeceou para o gol, a bola bateu na trave e voltou nas costas do goleiro Alexander Schwolow, que fez contra.

Também neste domingo, às 10h30, o Stuttgart recebeu o RB Leipzig, na Mercedes-Benz Arena. As equipes terminaram empatadas por 1 a 1, com gols de Naouirou Ahamada, para os donos da casa, e Christopher Nkunku, para os visitantes.