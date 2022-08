Colossal: Vitória é cirúrgico, vence o Mirassol e vai decidir vaga no G8 com o apoio de sua torcida

No duelo de leões no interior de São Paulo, venceu o de camisa mais pesada: o Mirassol pode ter pressionado, ser o líder da Série C, mas no final das contas quem levou os três pontos foi o Vitória, que contou com uma atuação heroica do goleiro Dalton e está vivíssimo na competição após vencer 2×1. Tréllez e Rafinha marcaram ainda no primeiro tempo em dois contra-ataques de manual. Mingotti descontou no segundo tempo.

O rubro-negro só não acabou a rodada dentro do G8 porque o gol de Mingotti diminuiu o saldo do Vitória, que empata com Remo e Aparecidense no quesito e fica atrás dos dois no número de gols marcados. O trio tem 26 pontos, com o time baiano em 10º lugar. Remo é 8º e Aparecidense, 9º.

Fato é que as chances de classificação, que eram baixas, se tornaram reais. Agora o Vitória terá o apoio de sua torcida na última rodada para tentar seguir em frente no sonho do acesso. Único a vencer o Mirassol como visitante, o Leão enfrentará o Brasil de Pelotas no Barradão, sábado (13), às 17h. O adversário está em 18º lugar, na zona de rebaixamento, porém ainda com chance de escapar. O Remo joga fora de casa contra o Botafogo-SP, e a Aparecidense recebe o Botafogo-PB. Todos os confrontos serão no mesmo dia e horário.

O Mirassol ficou no ataque durante quase todo o jogo. Logo aos 9 minutos, Dalton fez boa defesa colocando a bola para escanteio, cortado pela zaga após a cobrança. Dionísio ganhou na velocidade e puxou contra-ataque do campo de defesa até a cara do gol, demorou para finalizar, mas o chute travado sobrou para Rafinha, que empurrou para o gol vazio. A arbitragem anulou o lance, por impedimento.

O gol anulado podia abater os jogadores, mas nada disso: no lance seguinte, em novo contra-ataque, Gabriel Honório encheu o pé e Darley deu rebote. Tréllez estava atento, pegou o rebote e abriu o placar. E nada de bandeira anulando dessa vez.

O Mirassol tinha mais a bola e criou mais chances. Só não conseguia passar por Dalton. Negueba chutou na trave, a bola sobrou nos pés de Osman, que finalizou forte e o goleiro fez uma defesa incrível.

Do outro lado, não tinha uma muralha. Mas também não tinha muito o que Darley fazer depois do Vitória conseguir, aos 21 minutos, um contra-ataque de manual com Luidy. O camisa 7 não foi fominha e rolou para o artilheiro ampliar o placar. Rafinha, voltando de lesão em alto estilo, fez o sétimo gol dele em 12 jogos.

Na segunda etapa, Ricardo Catalá colocou o time da casa pra frente ao tirar o volante Daniel para entrada de Vinícius Diniz. Isso deixou o Mirassol mais exposto à priori e o Vitória conseguiu boas chegadas com Rafinha e Luidy, que não concluíram os lances. Aos poucos, o Leão foi cansando e o Mirassol encaixou. Aí começou um inferno.

O líder da competição pressionou bastante e conseguiu um gol com Mingotti, que aproveitou bola alçada na área. Dalton se tornou ainda mais fundamental para o resultado e fez ótimas defesas, a mais bonita em cabeceio de Mário Sérgio, vice-artilheiro do Brasil na temporada, que fazia sua estreia. No primeiro semestre, ele anotou 24 gols pelo Fluminense do Piauí.

A tensão seguiu no ar até os últimos minutos, com o Mirassol vendendo caro a derrota. O Vitória, em bom baianês, brocou: se segurou nas luvas de Dalton e na fé dos rubro-negros que agora fazem a contagem regressiva para que o próximo sábado chegue logo.

Ficha Técnica

Série C | Campeonato Brasileiro | 18ª Rodada

Mirassol 1×2 Vitória

Mirassol: Darley, Léo Duarte, Heitor, Rodrigo Sam e Pará (Marcelo); Daniel (Diniz), Paulinho e Kauan (Silvinho); Osman, Mingotti (Mário Sérgio) e Negueba (Todinho). Técnico: Ricardo Catalá.

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio (Zé Vitor) e Gabriel Honório (Hitalo); Luidy (Iury), Tréllez (Dinei) e Rafinha (João Pedro). Técnico: João Burse.

Estádio: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Gols: Tréllez, aos 11, Rafinha, aos 21 minutos do primeiro tempo; Mingotti, aos 14 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Daniel, Negueba, Diniz (Mirassol); Léo Gomes, Dalton, Dionísio e Dinei (Vitória)

Arbitragem: Maquielson Lima Barbosa, auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz e Lucas Torquato Guerra (trio do DF).