Com 1 gol em 10 jogos, Cristiano Ronaldo vive pior início de temporada

O início de temporada do astro Cristiano Ronaldo não é animador. Para quem se acostumou a ver o português liderando estatísticas e quebrando recordes, os feitos até aqui estão muito aquém do esperado. Os números, aliás, não são apenas baixos, mas apontam para o pior começo de temporada de toda a carreira do jogador.

Até o momento, CR7 soma apenas uma bola na rede em 10 jogos na temporada. O único tento foi anotado em duelo contra o Sheriff, pela Liga Europa, em cobrança de pênalti. Ao todo, já são 14 partidas seguidas sem marcar com bola rolando – a última vez foi no dia 5 de junho, na vitória de Portugal sobre a Suíça.

No quesito assistências, o atacante também vive seca. Ele anotou apenas uma no período, fazendo desta o pior início de temporada do jogador quando levamos em conta seu número de gols e passe para gols.

Nesta terça-feira, Cristiano Ronaldo viu Portugal ser eliminado na Liga das Nações após derrota de 1 a 0 para a Espanha. A equipe garantia a vaga na semifinal com um simples empate, mas fraquejou aos 43 minutos do segundo tempo, quando Morata marcou e despachou os portugueses.

Já no Manchester United, o craque iniciou a temporada sob um cenário de incertezas. Após muitas especulações acerca de seu futuro, o jogador se atrasou em sua reapresentação na pré-temporada e, por consequência, foi “punido” pelo técnico Erik ten Hag com uma longa sequência no banco de reservas. Até aqui, ele atuou em apenas três partidas da equipe desde o começo.

Cristiano pode iniciar uma reação neste domingo, quando o time de Old Trafford visita o rival Manchester City, no Derby de Manchester, pela Premier League. Por sua seleção, ele irá encarar a Nigéria em amistoso às vésperas da estreia portuguesa na Copa do Mundo do Catar.

Portugal ocupa o grupo H do Mundial, que ainda conta com Uruguai, Coreia do Sul e Gana. O primeiro jogo na competição está marcado para o dia 24 de novembro, frente aos ganeses. A seleção pode vir a ser adversária do Brasil nas oitavas de final, visto que os dois primeiros colocados de cada chave se cruzam na fase seguinte.