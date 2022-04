Com 3 gols de Benzema, Real Madrid vence Chelsea fora de casa na Champions

Com três gols do atacante Karim Benzema, o Real Madrid venceu o Chelsea pelo placar de 3 a 1, nesta quarta-feira, no Stamford Bridge, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Kai Havertz fez o gol de honra do time da casa.

Os Blues voltam a campo no sábado, quando enfrentam o Southampton, pelo Campeonato Inglês. No mesmo dia, os Merengues recebem o Getafe pelo Campeonato Espanhol.

O duelo de volta entre Real Madrid e Chelsea será na próxima terça-feira, dia 12 de abril. A partida será disputada no Santiago Bernabéu, às 16 horas (horário de Brasília).

Detalhes da partida

Mesmo jogando fora de casa, o Real começou pressionando o time inglês. Logo aos 9 minutos, Vinícius Júnior recebeu dentro da área, limpou a marcação e acertou o travessão do goleiro Mendy.

Aos 14 minutos, o troco do Chelsea veio com uma bela cobrança de falta de Reece James. Cortouis se esforçou para espalmar e evitar o gol.

O primeiro gol merengue saiu após uma tabela entre Vini Jr. e Benzema. O brasileiro cruzou para o francês, que de cabeça abriu o placar em pleno Stamford Bridge, aos 20 minutos.

Pouco tempo depois, aos 23, Benzema fez mais um. O camisa 9 aproveitou o cruzamento na medida de Modric e, também de cabeça, fez o segundo da equipe de Madrid.

Antes da primeira etapa se encerrar, aos 39 minutos, Jorginho cruzou e Havertz cabeceou firme para diminuir o placar.

No primeiro minuto do segundo tempo, o goleiro Mendy saiu jogando errado e deu no pé de Benzema, que aproveitou o erro adversário para fazer seu terceiro gol no jogo.

O Chelsea melhorou e chegou a criar chances de diminuir a diferença no decorrer da etapa complementar, mas os atacantes da equipe inglesa não conseguiram converter em gols, e a partida terminou com a vitória dos espanhóis.