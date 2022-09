Com 36,65% dos votos, Bia Miranda é a escolhida do Paiol para entrar em ‘A Fazenda 14’

A partir desta quinta-feira, 15, a casa de ‘A Fazenda 14‘ estará completa. Os peões André Santos, Baronesa, Bia Miranda, Créu e Suzi entraram no Paiol para disputar uma vaga no reality show. Os fãs puderam votar e escolher quem mais agradou depois de quatro dias. O fato mais “interessante” do Paiol foi o agito no edredom de André e Suzi. No entanto, o protagonismo de Bia Miranda acabou prevalecendo. A dançarina e modelo de 18 anos é neta de Gretchen e protagonizou uma confusão familiar em agosto. Ela revelou uma briga com a mãe por um caso com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador, de 40 anos. A notoriedade da história fora da casa ajudou a blogueira a entrar com 36,65% dos votos superando os concorrentes. No fim, a disputa foi acirrada com Claudia Baronesa, mãe de MC Gui, que teve 36,54% dos votos.