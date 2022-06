Com 3º quarto arrasador, Warriors batem Celtics e empatam Finais

O Golden State Warriors respira na grande decisão da temporada 2021-22 da NBA. Após uma derrota traumática no Jogo 1, a franquia de San Francisco não vacilou novamente atuando na frente da sua torcida, no ginásio Chase Center, e venceu o Boston Celtics por 107 x 88 neste domingo (5/5), empatando a série em 1 x 1.

Após um primeiro equilibrado, Golden State cresceu após o intervalo, fez 35 x 14 no terceiro quarto e praticamente definiu a vitória. Destaque para grande atuação de Stephen Curry com 29 pontos, seis rebotes, quatro assistências e três roubos de bola, sendo 5-12 nas bolas do perímetro. Ênfase ainda para o reserva Jordan Poole, que foi coadjuvante de luxo da noite com 17 pontos.

