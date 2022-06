Com 7 mil obras, Instituto Cervantes reinaugura biblioteca

O Instituto Cervantes de Salvador reinaugura, no próximo dia 21 de junho, a biblioteca da instituição, criada pelo Governo da Espanha. O espaço reabre com mais de sete mil obras em língua espanhola, e um acervo digital com 14 mil itens.

Sob o nome de Biblioteca José García Nieto, em homenagem ao premiado poeta espanhol, o local terá acesso livre e gratuito ao público externo, com funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 18h, na sede do Instituto Cervantes de Salvador, na Ladeira da Barra (Av. Sete de Setembro, 2.792).

A Biblioteca José García Nieto integra a RBIC (Rede de Bibliotecas do Instituto Cervantes), maior rede de bibliotecas espanholas do mundo, presente em mais de 30 países, com um acervo total de mais de 1,4 milhão de documentos.

A reinauguração traz a Salvador, pela primeira vez, o Diretor Geral dos Institutos Cervantes no mundo, o poeta espanhol Luis García Montero. O evento, que receberá autoridades da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado da Bahia, também terá a presença do embaixador da Espanha no Brasil, Fernando García Casas, do Cônsul Geral da Espanha em Salvador, Carlos Pérez-Desoy Fages, da Diretora de Cultura do Instituto Cervantes, Raquel Caleya Caña, e do diretor do Instituto Cervantes de Salvador, Daniel Gallego Arcas.

Paloma García Nieto, filha do escritor homenageado e presidente da Fundação que leva o nome do pai, também viaja ao Brasil para a inauguração da biblioteca.

Espaço literário

As bibliotecas da RBIC recebem nomes de escritores que ganharam o Prêmio Cervantes, maior premiação das letras espanholas e hispano-americanas, equivalente ao prêmio Nobel de literatura em espanhol. Em Salvador, o nome do espaço faz homenagem ao vencedor do Prêmio Cervantes de 1996.

A coleção da biblioteca é composta de obras em língua espanhola na área de Humanidades com vastos conteúdos sobre Filosofia, Sociologia, História, Artes Plásticas, Fotografia, Cinema, Teatro, Música, quadrinhos, linguística, crítica literária, Literatura espanhola e hispano-americana, e literatura infanto-juvenil.

Através do seu acervo, o espaço oferece uma perspectiva completa, representativa e equilibrada das realidades culturais espanhola e hispano-americana, e torna-se um ponto de referência mundial sobre a bibliografia, vida e estudos a respeito de José García Nieto.

A biblioteca reúne edições únicas, singulares e raras para o estudo e a compreensão das relações culturais, históricas, artísticas e literárias entre o Brasil e o mundo hispânico. Oferece também, entre outros temas, acesso a estudos e investigações sobre africanidade hispano-americanas e cultura LGBTQIA+.



Livro e exposição



O evento no dia 21 de junho será marcado também pelo lançamento da primeira obra do escritor espanhol com tradução para a Língua Portuguesa. Trata-se da publicação, editada pelo Instituto Cervantes “Às Margens Do Douro – Pequena Antologia Poética de José García Nieto”. As traduções dos poemas foram feitas por poetas baianos, convidados para esta homenagem na publicação, que estará disponível também no acervo da biblioteca. Em caráter de edição especial, a obra não será vendida.

Também no dia 21 de junho, será inaugurada na sede do Instituto Cervantes Salvador a exposição “Às Margens Do Douro – Vida e Obra de José García Nieto”. Com visitação gratuita e aberta ao público, a mostra fica em cartaz até 22 de julho, de segunda a sexta, das 9h às 18h, com representação de trabalhos importantes e detalhes sobre a vida deste importante artista espanhol.



Biblioteca José García Nieto

Funcionamento: Das 9h ao meio-dia, e das 14h às 18h.

O acesso à biblioteca é livre e gratuito.

Para acessar os serviços de empréstimo, é necessário ser titular da carteira da biblioteca.

Local: Sede do Instituto Cervantes de Salvador

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2792 – Ladeira da Barra, Salvador – BA.

Mais informações: (71) 3797-4661



Exposição “Às Margens Do Douro – Vida e Obra de José García Nieto”

Quando: 21 de junho a 22 de julho

Horário: Segunda a sexta, de 9h às 18h.

Quanto: Visitação gratuita – Aberta ao público

Local: Sede do Instituto Cervantes de Salvador

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2792 – Ladeira da Barra, Salvador – BA.