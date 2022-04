Com 82% dos votos, Arthur Aguiar é o escolhido do público para o Quarto Secreto

Sem saber que era um paredão falso, Arthur Aguiar ganhou a vaga do Quarto Secreto na noite desta terça-feira (5) no Big Brother Brasil 22. O ator recebeu 82,8% dos votos para permanecer na casa. Ele disputava com Eliezer, Gustavo e Linn da Quebrada.

Após a saída de Arthur, os brothers repercutem o resultado da berlinda. Eliezer, Linn da Quebrada e Gustavo comemoraram a permanência na casa, sem saber que o ator está no Quarto Secreto.

Enquanto Jessilane e Natália abraçam Linn e Eliezer no gramado, os brothers do Quarto Grunge tentaram entender o resultado do Paredão.

Arthur terá a chance de experimentar o poder de ‘Big Boss’ em um QG exclusivo. Assistindo aos participantes por uma grande tela de TV – a sala de controle do BBB – ele poderá controlar algumas atividades que impactam a rotina da casa.

Com decoração all black e algumas mordomias dignas de grupo Vip, o cômodo tem recursos especiais, como cadeira gamer e uma mesa de ativação de comandos que darão ainda mais poder ao falso eliminado.