Com 83% dos votos, Natália é a 13ª eliminada do BBB22

Natália é a 13ª participante eliminada do Big Brother Brasil 22. A ex-sister disputava a permanência na casa em um paredão triplo com Gustavo e Paulo André. Natália recebeu 83,43% dos votos do públicos.

Emocionada com o discurso de Tadeu Schmidt, Natália se despediu dos brothers da casa, incluindo Eliezer, que deu um gelo na sister após desentendimento causado pelo jogo da discórdia. “Fique forte”, disse.

Antes de sair da casa, Natália abraçou Jessilane, que ficou inconsolada com a eliminação.

Carnaval

Do lado de fora, Tadeu Schmidt contou para a designer de unhas que ela foi convidada para desfilar na Beija-Flor representando o BBB.

Ao receber a bandeira, a ex-sister vibra: “Estou até arrepiada”.